(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Continuano a correre i2022 di. Il brand raggiunge neidell’anno 61,8 milioni di, contro i 50,6 dello stesso periodo 2021, portando a segno unda inizio anno. Performance con crescita a doppia cifra per tutti e tre i canali di business: il retail realizza un +29%, le vendite online un +27%, le vendite wholesale un +17%. Idel solo terzo trimestre sono stati pari a 26,5 milioni, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le prospettive del brand appaiono solide anche per il 2023: si è infatti da poco chiusa la campagna vendite della spring summer 2023 che ha raccolto ordini per più di 27 milioni di euro, risultato che porta ad un incremento delle vendite del +17% ...

Felix : per questo autunno inverno 2022 2023propone una nuova capsule collection dedicata ancora una volta ad un'icona pop amata da più generazioni: il sorridente gatto ...... ha raccolto le sfide e le esperienze di Laura Benedettino , vp Direct - To - Consumer del gruppo francese Rossignol ; Linda La Montagna , Digital E - commerce manager della partenopea;... Antony Morato, in primi 9 mesi ricavi a 61,8 mln (+22%) Antony Morato Felix: la capsule è composta da felpe, t-shirt ed un berretto in maglia personalizzati con l'inconfondibile gatto nero.Il servizio pre e soprattutto post vendita è un fattore chiave di successo, come hanno sottolineato Laura Benedettino, Linda La Montagna e Marco Gazzoli.