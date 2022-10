Uomini e chirurgia estetica | quali sono gli interventi più richiesti?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Milano, 25 ottobre 2022 – Sebbene si sia portati a pensare che siano soprattutto le donne a ricorrere a trattamenti odi medicina o, da qualche tempo ormai anche moltiricorrono a tali pratiche per correggere difetti e migliorare il proprio aspetto. In base all’esperienza del Dottor Renato Zaccheddu, specialista inche opera tra Londra, Milano e Parma, tra glipiùdagliin età media c’è senza dubbio la liposuzione, che consiste nella riduzione del grasso sottocutaneo tramite aspirazione con una sottile cannula metallica, in diverse parti del corpo. Tra le richieste c’è senza dubbio la liposuzione dell’addome e dei fianchi (le cosiddette ...