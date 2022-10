Turone | «Del mio gol si parla perché è rimasto nella storia»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Le parole di Ramona Romanews24: «La Roma è stata aiutata da un Napoli che non ha giocato bene, la partita non mi è piaciuta» Ramonhato in esclusiva a Romanews24.net. Di seguito le sue parole. In questi giorni è al cinema il documentario “Er gol deera bono” di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet: ti fa effetto che dopo 42 anni si parli ancora del tuo gol alla Juve? «Se ne, è stato un episodio troppo importante. Adesso infatti sarà anche al cinema». Una parere sulla prestazione della Romagara col Napoli «La Roma è stata aiutata da un Napoli che non ha giocato bene, ha fatto una buona partita diciamo. Non mi sono divertito, non ...

E' stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ed è già nei cinema, fino al 26 ottobre, 'Er gol de Turone era bono', il documentario di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, che torna su un episodio della storia... Meno poetica e accondiscendente alla visione gialloviolista fu invece la reazione da Roma, dove alcuni decisero di fare un esperimento con l'allora avvenieristico telebeam per dimostrare che...