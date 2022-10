Corriere dello Sport

- Tutore al polso per Bryan, oggi a Villa Stuart. Il centrocampita ha infatti subito un colpo al polso durante la gara contro il Napoli: dolorante, oggi lo staff giallorosso lo ha ..."Benvenuti a Villa Stuart" la scritta accanto alla foto ce ritrae Bryana casa con un tutore al polso sinistro postata sul profilo instagram di Selene Cito la ... Leggi i commenti News as: ... Roma, Cristante a Villa Stuart per il polso: in campo con il tutore ROMA - Tutore al polso per Bryan Cristante, oggi a Villa Stuart. Il centrocampita ha infatti subito un colpo al polso durante la gara contro il Napoli: dolorante, oggi lo staff giallorosso lo ha accom ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...