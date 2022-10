Napoli | usura | corruzione e droga | 11 arresti | indagato un carabiniere Tra le vittime l' ex calciatore Bruscolotti

Blitz dei carabinieri del capoluogo partenopeo Blitz dei carabinieri di. Undici persone sono state arrestate perFigura anche l'ex calciatore azzurro Giuseppe Bruscolotti - difensore delguidato da Diego Armando Maradona, al quale cedette la fascia di capitano - tra le vittime del giro discoperto dai carabinieri che all'alba hanno eseguito undici provvedimenti cautelari. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ex capitano azzurro è stato coinvolto, per sua sfortuna, in un gravissimo giro di malavita. Ha dovuto fare i conti con l'usura Giuseppe Bruscolotti, ex ...