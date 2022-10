Lotus Eletre | pronto per il mercato il super SUV elettrico

Il primo frutto è, super SUV ad alte prestazioni, concorrente diretto di mezzi come Bentley Bentayga o Lamborghini Urus . Per Eletra, le cui prime consegne ai clienti sono previste per ...(2022) 27 Gli optional. Diversi gli optional tra cui scegliere al momento del lancio sul mercato. Laparla di cinque diversi design per i cerchi, abbinati a sei colori per le sole ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Con un evento virtuale 'minimal' denominato Lotus Eletre: Unleash the Future, ben diverso dallo spettacolare lancio dello scorso marzo nella sede della BBC, Lotus ha presentato oggi la versione defini ...