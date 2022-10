Lipsia-Real Madrid | le formazioni ufficiali

(Di martedì 25 ottobre 2022) Riportiamo ledi, partita valevole per la 5a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro italiano Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, e dal quarto uomo Doveri. VAR e AVAR saranno rispettivamente Valeri e l’inglese Attwell. Calcio d’inizio alle 21:00 alla Red Bull Arena di. Rispettivamente in seconda e prima posizione nel gruppo F,sono alla ricerca di una vittoria che consentirebbe di avvicinarsi sempre di più agli ottavi di finale. Nel match d’andata ad avere la meglio sono stati gli uomini di Carlo Ancelotti capaci di imporsi 2-0 grazie alle reti di Valverde e Asensio contro un...

Sfida a distanza nel gruppo F trae Shakhtar, già qualificato ilMadrid come il Manchester City che affronta il Dortmund. Il Psg vede gli ottavi contro il Maccabi Haifa, match che ...Girone F : ore 21 Celtic Glasgow - Shakhtar Donetsk eMadrid. Girone G : ore 18.45 Siviglia - Copenaghen e ore 21 Borussia Dortmund - Manchester City. Girone H : ore 21 Psg - Maccabi ...Le formazioni ufficiali di Lipsia-Real Madrid, match valido per la fase a gironi di Champions League 2022/2023.