Il Fatto Quotidiano

Curiosamente, anche uno sviluppatore di Rocksteady aveva precedentemente affermato in una serie di post anche questi ormai cancellati che i limiti tecnici visti in giochi come...Il mese di ottobre sta ormai giungendo al termine, e ci lascia con una quantità di nuove uscite videoludiche a dir poco impressionante. Una di queste è, il nuovo titolo di Warner Bros Games Montreal tutto incentrato sulla bat - famiglia composta da Bat Girl, Nightwing, Robin e Red Hood. Il gioco è sul mercato da pochi giorni e si è ... Gotham Knights: il nuovo gioco di Warner convince ma non sorprende, soprattutto nel comparto multiplayer In queste ore Warner Bros Games ha reso nota una soluzione a uno dei problemi emersi dall'online di Gotham Knights.Gotham Knights, sbarca su PS5 e Xbox Series X la nuova avventura della Batman family con tanti scontri imperdibili per tutti.