Open

Da dove ripartire per ricostruire una sinistra in grado di riconquistare la- e quindi il ... Che cosa farà Aboubakar, deputato in parlamento Andrò casa per casa, strada per strada, ...Lei, Aboubakar, da dove partirebbe, per cambiare le cose "Dal fango della miseria. ... La gente però vuole affidarsi a una persona sola, in cui riconoscersi e a cui dare la propria. ... Fiducia, Soumahoro (Avs) a Meloni: «Italiani si nasce, ma si diventa anche. Non per questo si è meno italiani» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...