Covid | Meloni | Non replicheremo modello restrittivo

Formiche.net

Ore 12.06 L'attacco dia Speranza, a Conte e anche a Draghi. La premier non li nomina ma ... E promette la Commissione speciale sulchiesta da Renzi Ore 12.05 La frase chiave a pochi giorni ...2022 - 10 - 25 12:07:07: non si può escludere nuova pandemia, ma saremo pronti 'Purtroppo non possiamo escludere una nuova ondata dio l'insorgere in futuro di una nuova pandemia. Ma possiamo imparare dal ... Fondi europei, bollette e Covid. Le mosse di Meloni secondo Ricolfi Il successo della coalizione di destra ha attirato le attenzioni delle principali capitali europee e mondiali. Ai messaggi di auguri si sono alternati segnali più precisi per il governo che verrà, sop ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...