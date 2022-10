OA Sport

Ma, raccontandoci questa sua capacità, in un 'come se' bambinesco, e con momenti comici (Fosse, ... Difficile allontanarsi da questo spettacolo (sulle note di Immensità di Andrea Laszlo De, ...A Napoli all'epoca la tradizione teatrale era quella dei De Filippo e De, ma Martone guardava altrove soprattutto all'avanguardia americana diWilson: era il suo un teatro ibrido, ... Bob, Simone Bertazzo: "Nuove regole per arginare la Germania. La pista di Cortina ci servirebbe qualche mese prima" Cleveland’s baseball team has not won a World Series since 1948. This year turned out to be no different, except it is different in almost every way.I don’t particularly believe all love is doomed,” Australian artist Nick Cave began. “But I guess, one is usually kinda suffering from some aborted love affair or association, rather than being at the ...