"Bastarda". L'insulto choc dei grillini alla Meloni

... il femminismo trae cultura Insomma, per chi sta assistendo a questa vicenda, la posizione ... In questa precisa situazione, con Roberto Saviano dà della "" a Giorgia Meloni , una donna,...O diventa "cultura" solo perché la "" è Meloni Forse l'per essere tale dipende da chi lo dice, e da chi lo riceve. Quando infatti sono rivolti a lei, diventano sessismo o bodyshaming.La reazione sconcertante della deputata grillina alle dichiarazioni della presidente del Consiglio sul reddito di cittadinanza ...Insulti a Rudy Zerbi da parte di Wax durante la puntata di Amici 22, arriva la punizione di Arisa, ma non è come si pensa.