Allegri è disperato | ecco perché non si può vincere con il Benfica

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 25 ottobre 2022) I ragazzi di, contro il, possono soloper sperare nella qualificazione; ottenere i tre punti però non sarà semplice. Se in campionato, con i successi contro Torino e Empoli, si sta provando ad aggiustare una situazione comunque complicata, lo stesso non si può dire a livello europeo dove appare praticamente impossibile vedere la Juventus agli ottavi di Champions League. La sconfitta contro il Maccabi, infatti, ha compromesso in maniera evidente il passaggio del turno e ora la speranza è veramente minima; i ragazzi didevonole prossime due ma sperare anche in un passo falso delall’ultima giornata. Un passo alla volta e il primo da fare èin Portogallo; impresa che sembra praticamente impossibile. Andiamo a ...