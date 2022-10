Aboubakar Soumahoro alla Camera | italiani si nasce e si diventa

"Italiani si nasce e si diventa". Così il deputato di Verdi e alleanza di sinistranel suo discorso alla Camera nel giorno della fiducia alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni."In un momento così drammatico voglio ricordare che l'Italia ha bisogno del ...... di chi lavora ma non riesce a mandare avanti la famiglia, di chi è costretto a migrare, come i nostri giovani, o di chi viene nel nostro Paese", ha detto(Verdi - Si) ...Roma, 25 ott. (askanews) - 'Italiani si nasce e si diventa'. Così il deputato di Verdi e alleanza di sinistra Aboubakar Soumahoro nel suo ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...