Zuppa di Porro 24 ottobre 2022

(Di lunedì 24 ottobre 2022)di. L’incontro con Macron e la solita fake news di Repubblica: L’eliseo vigilerà sui diritti in Italia, Poi leggi il pezzo e a dirlo non èmica Macron, che infatti non lo dice. Ma fonti dell’Eliseo, ovviamente anonime. Le stesse fonti che dissero a Rep che i partiti italiani erano pagati dai russi. Lungo passato di cosegne con Draghi e Cingolani resta. Perotti e Boeri su questa minchiata del tetto al gas. Ricolfi sulla destra moderata dellaMeloni. Franco sulla continuità con l’agenda Draghi. Intervista mitica di nordio al Messaggero che se facesse un decimo di quello che ha detto sarebbe roba da dompe. Insopportabili, è il turno di Burioni by Mascheroni. E poi leggete la Tobagi contro la Meloni, questi più che rosicare sono proprio livorosi. Mulè vuole che tajani molli forza italia e stoccatina alla meloni: ci ha deluso. Rhusdie non è ferito ...

diWatch this video on YouTube 00:00 La Meloni europeista , o se preferite l'Europa con la Meloni. Non esageriamo però, che questa Europa non è che sia così fenomenale. 04:00 La polemica ...