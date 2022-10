Pubblica amministrazione | Zangrillo apre allo smart working | “Strumento che può funzionare”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il nuovo ministro dellasi muove in discontinuità rispetto al passato sul tema dello: per Paolo, titolare del dicastero su nomina di Giorgia Meloni, si tratta di “unoche può” e rinunciarvi “significherebbe dire che laè diversa dalle altre realtà lavorative”. Lo ha spiegato in un’intervista a Radio 24, aggiungendo di “voler capire con quali modalità possiamo usare questo”. Una pratica ormai diffusissima nel privato, visto che durante la pandemia il numero di tele-lavoratori è passato da 500mila a 5 milioni. Secondoa cambiare dovrebbe essere il modello di verifica del lavoro svolto: non ...

Funzione Pubblica

- Contratti collettivi di lavoroIl Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per laRenato Brunetta, ha deliberato l'approvazione, ai ...Circa 6 miliardi di euro sono per la digitalizzazione della. Prosegue Andriani. Il libro 'Conoscere il PNRR' è su Amazon Tra i più recenti progetti portati avanti nell'ultimo ... Il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione è il senatore Paolo Zangrillo ROMA (ITALPRESS) – Alla riforma della Pubblica Amministrazione di Renato Brunetta bisogna aggiungere “la velocità e l’essere virtuosi nel far accadere le cose. Dobbiamo essere capaci di misurare i ris ...Secondo AssoRTD, potrebbe rappresentare un passo indietro rispetto a quanto fatto fino ad ora in termini di transizione digitale.