(Di lunedì 24 ottobre 2022) Riccardo Iacona -Rai1, ore 21.25: Sopravvissuti Novità Fiction. 1×07 Assassini: La scritta davanti alle abitazioni dei sopravvissuti alza la tensione al massimo tra loro. Chi li sta minacciando? Inizialmente sospettano di Anita, poi di Léa. La ragazza, allora, stufa di essere trattata da estranea, si prepara a scappare da Genova con la gemella ma, in una notte di pioggia, poco prima che le due sorelle partano, qualcosa di tremendo glielo impedisce. Sull’Arianna, Armando propone a Léa di sposarlo. 1×08 Bugie: I sopravvissuti cominciano a convincersi di essere in pericolo. Intanto Anita trova la prova che Armando era vivo ben oltre la tempesta. La poliziotta affronta Luca che, di fronte a Sylvie, deve confessare la verità sulla morte di Armando. Sylvie è sconvolta, mentre Anita non è convinta. Rai2, ore 21.20:Tutto è ...

DavideMaggio.it

...5 milioni di visualizzazioni e su RaiPlayc'e' Cattelan e' rimasto sempre stabile in vetta aipiu' fruiti della piattaforma. Anche sui socialc'e' Cattelan ha raccolto dati ...su Rai 1 alle 21.25 Sopravvissuti "Assassini" La scritta ingiuriosa davanti all'abitazione di Luca (Lino Guanciale, 43) e degli altri sopravvissuti ... Programmi TV di stasera, lunedì 24 ottobre 2022. Presadiretta chiude con la guerra informatica Stasera prende il via l’ultima settimana di Reazione a Catena. Ancora pochi giorni e il quiz game saluterà il suo pubblico per ritrovarlo la prossima estate. Ma prima dei saluti conclusivi andiamo a v ...Stasera in tv , lunedì 24 ottobre , in seconda serata su Rai 2 a partire dalle ore 23.55, nuovo appuntamento con Restart-L'Italia ...