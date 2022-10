Meloni s' insedia a Palazzo Chigi ' Uniti per affrontare le emergenze'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 'Abbiamo scritto la storia. Ora scriviamo il futuro dell'Italia'. Messa da parte l'emozione, Giorgiariunisce i suoi 24 ministri per mandare subito un messaggio al paese. E anche ai suoi ...

Uno dei dossier più urgenti è quello dell'energia, un tema cheha affrontato anche con il presidente francese Emmanuel Macron, a Roma per partecipare a un evento di Sant'Egidio. Nell'...Sempre a conclusione dell'Angelus, guardando all'Italia nel giorno in cui il nuovo esecutivo guidato da Giorgiasiufficialmente, il Papa ha aggiunto: "Oggi all'inizio di un nuovo ...Prima il "sentito ringraziamento" al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi il "forte richiamo alla responsabilità" a tutti i ministri, con ...ROMA. – Un’ora e mezza con Mario Draghi, per quel passaggio di consegne “ordinato” che il premier uscente ha preparato con cura. Un primo Cdm lampo, giusto il tempo di formalizzare le cariche dei due ...