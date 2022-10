Lallio | 47enne e 16enne intossicate dal monossido di carbonio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ciserano. Sarebbe da attribuire a un braciere acceso nel soggiorno l’intossicazione dadidi cui sono rimaste vittime nella serata di domenica 23 ottobre una donna di 47 anni e una ragazza di 16. L’episodio si è verificato in via S. Bernardino a. Una volta arrivati i soccorsi le due pazienti sono state immediatamente trasportate all’ospedale Papa Giovanni XXIII, prima di essere trasferite attorno alle 19.30 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessita? di Zingonia, dove e? stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza. Una volta concluso il trattamento le pazienti sono quindi state inviate nuovamente all’ospedale cittadino.