Inter | Lautaro gioca a nascondino | 'Lo scudetto è un obiettivo? No | abbiamo perso troppi punti'

Martinez (getty images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. tutte le notizie di amazon...La speranza di Simone Inzaghi, che in questi due mesi ha potuto contare sullo straordinario apporto diMartinez e Dzeko, è di riavere il suo numero 9 al top per la sfida alla Juventus del ...Questa rubrica si occupa di Juve, è vero, ma a fronte di un 4-0 ottenuto abbastanza in scioltezza contro l’Empoli, stavolta ci concediamo una digressione su un tema già trattato altre volte, sebbene f ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...