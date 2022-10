Il Paradiso delle Signore | trama 25 10 | Ezio riceve una pesante notizia

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il, anticipazioni episodio martedì 25 ottobre: la Sacra Rota rifiuta l’annullamento del matrimonio diLa soap Ilcontinua ad appassionare il pubblico italiano con intrighi e colpi di scena: le anticipazioni tv relative alla puntata del 25 ottobre rivelano cherà una brutta. La Sacra Rota si espressa a proposito dell’annullamento del matrimonio e ha concluso che non può essere concesso. A casa Colombo l’atmosfera si fa, in particolar modo pere Veronica che sono molto delusi per l’andamentocose. Stefania e Gemma, nel tentativo di risollevare il morale, avranno la brillante ...