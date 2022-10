Grande Fratello Vip 2022-2023 | eliminati oggi | chi è stato eliminato?

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 ottobre 2022)VIP– Chi èal termine della puntata delVipin onda, lunedì 24 ottobre, su Canale 5? In nomination c’erano Giaele, Attilio, Amaurys Perez, Carolina Marconi ed Edoardo Donnamaria. A dover lasciare la Casa di Cinecittà è… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Come si vota Abbiamo visto chi è(o– lunedì 21 ottobre– dalVip, ma come si vota per i concorrenti? Ogni settimana il ...