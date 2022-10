Governo Meloni | la lista completa dei ministri

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) A soli 25 giorni dalle consultazioni elettorali di settembre è nato il. Nella storia recente, si era fatto di meglio solo con ilBerlusconi IV, per la cui formazione sono bastati 24 giorni. Per fare un altro paragone, per la travagliata nascita del primoConte erano stati necessari quasi tre mesi. Con una maggioranza abbastanza ampia, il centrodestra appare in questo momento coeso e stabile, e questo ha portato alla nascita di unin tempi brevi.Certo, non tutto è filato liscio: sono state diverse le tensioni durante la scelta della squadra di, con le forze politiche della coalizione in cerca di una maggiore rappresentatività. Tensioni sfociate con il mancato appoggio di Forza Italia alla nomina di Ignazio La Russa come presidente del ...