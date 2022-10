Coppa Italia | le date e gli orari UFFICIALI degli ottavi e dei quarti

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese - Sampdoria, primo dei due posticipi dell'undicesima giornata di Serie AReduci dalle fatiche di, protrattesi fino ai supplementari per i girigiorossi e fino ai rigori per i blucherchiati, Cremonese e Sampdoria si sfidano oggi pomeriggio allo Stadio Zini. Nel primo monday night dell'...La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date e gli orari (la programmazione tv successivamente) dei prossimi due turni diFrecciarossa 2022 - 2023. Si inizierà con gli ottavi di finale il 10 gennaio, con la sfida tra Inter e Parma . Chiuderà il turno la sfida del 19 gennaio tra Juventus e Monza . I ...Ci sono dubbi sulla composizione dei titolari: l'unica certezza è nel doppio con Jack Sock, ottimo interprete della disciplina di coppia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...