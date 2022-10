Auto incendiate | laboratori e ‘chiacchierate’ degli spacciatori arrestati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Che dietro gli incendi di quellevetture a Benevento e nel circondario ci fosse la mano di uno o più malviventi i carabinieri lo avevano scoperto sin da subito, ma hanno dovuto lavorare pazientemente per mettere a posto ogni tassello e costruire un solido castello accusatorio, anche grazie ad intercettazioni telefoniche e ambientali. Un’indagine certosina condotta dai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento, che ha consentito di scoprire l’esistenza di un gruppo criminale che negli ultimi due anni si era mosso pericolosamente in città e in alcuni comuni limitrofi come Sant’Angelo a Cupolo, San Nicola Manfredi e non solo, compiendo raid, minacciando cittadini e dedicandosi allo spaccio di droga. Un’inchiesta che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Gip Gelsomina Palmieri, eseguita la ...