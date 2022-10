Aborto | la lettera di Luciana Littizzetto al senatore Gasparri | “Non toccare la 194”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Lo dirò forte e chiaro: la 194 non si deve. La 194 non è mia, tua, né di destra né di sinistra, la legge 194 è di tutte le donne”. E’ un passaggio dellache, dallo studio di “Che tempo che fa” – durante la puntata di domenica 23 ottobre, giorno in cui entra in carica il nuovo governo di Giorgia Meloni -, invia alMauriziosul tema della legge 194 e dell’. Il pensiero della(Instagram)La missiva della comica è praticamente la risposta alla proposta di legge che ilazzurro ha presentato (prima della formazione del governo) per riconoscere la capacità giuridica del concepito. “Ovvero a modificare l’art. 1 del codice civile anteponendo, di fatto, i diritti ...

La più discussa perché la nuova ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari opportunità ha posizioni ultraconservatrici sulla famiglia e l'. La ministra in unaal quotidiano La ...Sulla 194: 'Non voglio cambiare la legge sull'' Rispetto alle polemiche sulle sue posizioni anti - abortiste, oggi la neo ministra in unapubblicata su La Stampa ha fatto alcune ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Littizzetto si rivolge a Gasparri: il senatore di Forza Italia ha presentato un disegno di legge che mette in discussione il diritto all'aborto.