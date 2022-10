“Abbiamo sottovalutato i cambi di Spalletti | sembravano strambi” Firmato | la Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Idi. Lafa autocritica suidiche ieri sera hanno deciso la partita: Roma-Napoli 0-1. Qui invece il commento di Sconcerti per il Corriere della Sera.di, all’apparenza. Ci aspettavamo Raspadori, magari per Osimhen, maha inserito Elmas, Politano e Gaetano, proprio lui, il giovane che ha trascinato la Cremonese in Serie A e fin qui soggetto abbastanza misterioso. Gaetano è entrato bene, Politano ha calibrato il lancio per i gol di Osimhen e Mourinho a quel punto ha ammassato punte. Mourinho sa come si fa a incartare, non per caso fino a ieri sera non aveva mai perso contro ...