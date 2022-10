Xi Jinping rieletto capo del Partito comunista cinese | terzo mandato storico Ai vertici solo fedelissimi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il presidenteXiha ottenuto loconsecutivo da segretario generale del Pcc alla fine della prima plenaria del XX congresso a Shangai. È stato lo stesso Xi ad annunciare la rielezione nella Golden Hall della Grande sala del popolo, dove ha incontrato i media internazionali assieme agli altri sei membri del Comitato permanente dei Politburo, in cui Xi sarebbe riuscito a inseriresuoi. A cominciare dal numero 2, ildeldi Shangai, Li Qiang, che si prepara a diventare il prossimo premier nella sessione del Parlamento prevista a marzo 2023, nonostante la gestione disastrosa della crisi del Covid. Xi ha confermato per sé il comando delle forze armate cinesi, restando ...

Il suo primo atto è stato il voto all'unanimità sulla risoluzione che impone agli oltre 96 milioni di membri del Partito di "difendere il ruolo centrale del compagno Xi". Chi si opponesse ...Cina, potere assoluto per XiLorenzo Lamperti 22 Ottobre 2022 Xi, il leader più potente della Cina da decenni, ha aumentato il suo potere quando è stato confermato per un altro ...Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato segretario generale del Partito Comunista Cinese per il terzo mandato. L'elezione avvenuta durante la prima sessione plenaria ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-73101cee-de25-1585-1fcc-278b9496f4 ...