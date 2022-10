Verstappen | ' La Red Bull è più forte in gara che in qualifica'

'È stata una notizia difficile per tutti, per quello che ha significato per laBull, e ovviamente per lo sport, e soprattutto per me', ha detto il pilota Max, che due settimane fa ha ...Un terzo tempo che diventerà seconda posizione sulla griglia di partenza del GP degli Usa per Max, ma chiaramente l'aspetto agonistico in casaBull è passato in secondo piano nel sabato texano, dal momento che è arrivata la triste notizia della scomparsa di Dietrich Mateschitz . ...L'olandese ha voluto affidare ai suoi canali social un pensiero per il fondatore della Red Bull, scomparso ieri a 78 anni, dopo una lunga malattia ...L'olandese della Red Bull, che scatterà in seconda posizione, punta ad una vittoria in gara per rendere fiero Mateschitz, scomparso proprio nella giornata di sabato ...