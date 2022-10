Tajani | “Non c’è pace senza giustizia e libertà per l’Ucraina”

(Di domenica 23 ottobre 2022) ROMA – Al governo Meloni “voglio portare tutta la mia esperienza per far sì che l’Italia possa affrontare e superare tutti gli ostacoli che ha di fronte, sia economici, sia ai confini dell’Unione” dove si combatte “una guerra sanguinosa che vorremmo finisca il prima possibile”. E’ quanto ha detto il neo ministro degli Esteri, Antonio, al Tg1 dopo il giuramento al Quirinale, aggiungendo che “non c’è, esignifica laper”. L'articolo L'Opinionista.

Giorgia Meloni ha poi conferito le deleghe a, ministro degli Esteri e a Salvini ministro ... Le datesono ancora quelle ufficiali ma si parla di martedì 25. Domani alla Camera e il 26 al ...'Antonio- ha osservato l'ambasciatore - è ministro degli Esteri dopo un passaggio da Bruxelles in cuimi sembra che il Ppe abbia espresso obiezioni particolari nei suoi confronti e, ...Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha assicurato ad Alberto Piperno il pieno impegno per risolvere il caso della figlia Alessia, arrestata lo scorso mese in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...