Serie A femminile | Roma e Fiorentina vittoriose | l’Inter frena contro il Sassuolo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Decima giornata di2022/23: lasi prende la vetta della classifica, ilpareggiama resta in ultima posizione a quota 2. E’ Giacinti al 72esimo a regalare vetta e vittoria alle giallorosse, terminata 1-0 la sfidail Como. Vittoria anche per lache si è imposta per 2-1 sulla Sampdoria: sono le ospiti a sbloccare il match al dodicesimo minuto con il gol messo a segno da Gago, poi le viola trovano la vittoria nell’arco di due minuti. Prima va a segno Boquete al 71esimo e poi Mijatovic un minuto più tardi.il: pareggio con una rete per parte tra le due formazioni. In rete per le nerazzurre ...