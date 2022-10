Putin si congratula con Xi Jinping e spera di rafforzare la cooperazione con Pechino

tvsvizzera.it

Il presidente russo Vladimirsicon Xi Jinping per il suo terzo mandato alla guida del Partito comunista cinese e spera di rafforzare la cooperazione con Pechino. Lo rende noto il Cremlino.Ci sono anche i messaggi dell'unherese Viktor Orban e di Marine Le Pen, che sipure con ...dipinto come ormai sconfitto dopo le sue frasi 'decontestualizzate e strumentalizzate' su, ... Putin si congratula con Xi, spero rafforzare cooperazione Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Xi Jinping per il suo terzo mandato alla guida del Partito comunista cinese e spera di rafforzare la cooperazione con Pechino. Lo rende noto il ...Il presidente russo Vladimir Putin si congratula con Xi Jinping per il suo terzo mandato alla guida del Partito comunista cinese ...