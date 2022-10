Ordine d’arrivo F1 | GP Usa 2022 | Verstappen vince davanti a Hamilton Leclerc 3° | Sainz si ritira

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questa sera è andato in scena il GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria in terra americana e per salire sul podio, si sono assegnati punti preziosi per le classifiche generali. Lo spettacolo non è mai mancato su un tracciato particolarmente impegnativo per gli atleti ed esigente per le monoposto. Maxha vinto il GP degli USA, operando il decisivo sorpasso su Lewisa sei giri dal termine. Il Campione del Mondoo ha trionfato da vero fuoriclasse, dimostrando di essere il più forte del lotto al volante della sua Red Bull. Charlesha conquistato un bel terzo posto, riuscendo a salire sul podio dopo essere partito dalla dodicesima piazzola. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di ...