(Di domenica 23 ottobre 2022) Sportiello 6 : Apparecchia la tavola, si presentano Zaccagni e Anderson e fanno una scorpacciata. Ingeneroso prendersela con lui, sufficienza di presenza.5 : Si addormenta con Soppy e Zaccagni ne approfitta (10’ 0-1). Si ripetono gli alti e bassi della beata gioventù. Djimsiti (1’2t) 6 : Dopo il grave infortunio dimostra di esserci, senza sbavature e lontano da prendersi rischi. Demiral 5,5 : In ritardo su Felipe Anderson, tenta di rimediare attaccando più volte l’area avversaria. Scalvini 6 : Tiene senza troppi fronzoli un temuto Pedro. Soppy 5,5 : Ina trovare la posizione, campo largo tra Zaccagni e Marusic. Un quarto d’ora da incubo convincono Gasp ad invertire la posizione con Hateboer, già incomprensibile in partenza. Suo l’assist che lo stesso Hateboer sciupa di testa (23’). Maehle (19’2t) Sv : A partita compromessa ingiusto ...

5 - Costantemente incontro l'attacco della Lazio, che lo coglie sempre di sorpresa con la sua velocità. Anche in occasione del gol tra lui e Soppy la combinano grossa. (46 Djimsiti ...Primo tempo perfetto degli uomini di Sarri, mentre la squadra di Gasperini sembra in. Questi i voti della prima frazione:ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2):Sportiello 6 Scalvini 5.5 Demiral 6... Okoli in difficoltà e l’attacco non ingrana, De Roon combatte ma non basta