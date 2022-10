Musetti fa suo il “derby” con Berrettini e vince l’Atp Napoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lorenzoha vinto250 di tennis, battendo in finale in due set Matteo. Il 20enne di Carrara ha vinto 7-6 (7-5), 6-2. Perè il secondo torneo Atp vinto in carriera, dopo Amburgo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

