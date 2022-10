Migranti | Piantedosi - Salvini | uno - due contro le Ong

Il prefetto - ministro Matteoha presentato la sua ricetta per affrontare l'emergenza. Una ricetta indigesta. No allo "Spontaneismo umanitario" 'Dobbiamo continuare a riaffermare l'esigenza che i flussi ......italiano per 19 giorni alla nave della ong spagnola Open Arms che viaggiava con 107. ... Pur non facendo parte del partito, Matteoè entrato nella squadra in quota Lega. Con lui ...Il prefetto-ministro Matteo Piantedosi ha presentato la sua ricetta per affrontare l'emergenza migranti. Una ricetta indigesta.«Uno bravo, che mi toglie problemi e non me li aggiunge», questo l’identikit che l’ex ministro Anna Maria Cancellieri faceva di Matteo Piantedosi, quando entrambi erano a Bologna: lei come… Leggi ...