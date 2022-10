Migranti | neonata dispersa in mare | ricerche senza esito

(Di domenica 23 ottobre 2022) - Ad essere tratti in salvo dopo il ribaltamento del mezzo che li ha fatti finire insono stati 39 uomini, 25 donne e 8 minori

In tutto sono 232 i migranti che con due diversi barconi sono giunti a Lampedusa dove gli approdi ... Anche nella giornata di oggi sono proseguite le ricerche ma della vittima nessuna traccia. SICILIA - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha chiamato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, e ha espresso solidarietà ... Il prefetto-ministro Matteo Piantedosi ha presentato la sua ricetta per affrontare l'emergenza migranti. Una ricetta indigesta.