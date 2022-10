McKennie ai saluti? Proprio ora che la sua vita stava cambiando…

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 23 ottobre 2022) Westonha dimostrato grande amore per la maglia della Juventus, ma il suo rendimento non è sempre stato all’altezza e del blasone. Poter diventare un giocatore della Juventus è sicuramente uno dei grandi obiettivi della maggior parte dei calciatori, con Westonche in qualche modo è stato in grado comunque di poter portare in alto il suo blasone, peccato che in certi casi il suo rendimento non è stato sempre degno. Ansa FotoPurtroppo la stagione della Juventus si è fatta davvero sempre più complicata, ma la vittoria contro il Torino ha comunque riportato finalmente un po’ di sereno in casa bianconera. Vincere un derby è sicuramente sempre un grandissimo obiettivo, con la rivalità che è davvero molto sentita nel capoluogo piemontese, dunque la rete di Dusan Vlahovic potrebbe davvero essere la rinascita bianconera. Nella sfida contro i ...