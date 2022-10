Incidenti sulla Cristoforo Colombo | 21 cantieri per mettere in sicurezza la strada

(Di domenica 23 ottobre 2022) Lavori per lale, pronti a partire diversi. Un freno agli, soprattutto quelli dall’esito più grave: l’ultimo costato la vita al giovane Francesco Valdiserri, soltanto l’ultimo di una lunga serie purtroppo. Adesso però, dopo le dichiarazioni dell‘assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che ha promesso l’installazione degli autovelox, arriva la notizia di lavori mirati per cercare diinuna delle arterie più pericolose di Roma. Dove saranno iNon a caso, dei 175 incroci ritenuti particolarmente pericolosi nella Capitale molti sono stati ...

Quotidiano Piemontese

... e la gara può cominciare con un primo giro senza. MARTIN VA! Sin dalle prime fasi Jorge ... RIMONTA QUARTARARO, RESA ESPARGARO Dopo 5 giri Martin ha un vantaggio di circa un secondo...... oppure così presi dal correre a casa in macchina da finire fuori strada o provocare. ... Il ristoratore successivamente pubblica un postsua pagina Facebook, spiegando i particolari ... Incidente sulla Asti - Cuneo fra 4 vetture. Dieci feriti La realtà, in questo caso, supera di gran lunga la fantasia. Non ci credete E allora provate a dire chi avrebbe mai scommesso di ritrovare un giorno sullo stesso palco Giovanni Lindo Ferretti e Massi ...MEOLO - A novembre entrerà in funzione l'autovelox fisso sulla Treviso-Mare, nel punto nero della strada regionale, di fronte al distributore della San Marco Petroli, dove ...