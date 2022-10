La Gazzetta dello Sport

Vedi Napoli e poi... ti tatui. Almeno nel caso di Fabio, che dopo aver preso parte al torneo Atp 250 nel capoluogo campano ha deciso di tatuarsi il 10 di Diego Armando Maradona sul suo braccio destro. Gli ha fatto compagnia il suo allenatore, l'...Mile urla dei tifosi l'atmosfera qui è calda e l'ho percepito subito. In questi giorni mi ... Sospeso pure Zhang - Fucsovics sul 6 - 4 2 - 2, mentre non sono scesi in campo(contro ... Fognini, ricordo indelebile da Napoli: si tatua la 10 di Maradona NAPOLI – Fabio festeggia il successo su Grenier con una bella nuotata nel bellissimo Golfo napoletano Il clima estivo, con i raggi del sole che picchiano forte, ha spinto Fabio Fognini a concedersi un ...Napoli – “Ole, ole, ole, ole, Fabio, Fabio”. Napoli ama Fabio e Fabio sentitamente ringrazia. Ritrovando una vittoria che mancava da quasi due mesi (primo turno Us Open contro Karatsev). Esordio vitto ...