È anche dentro noi stesse che dobbiamo scavare per trovare quel leader che non crediamo di essere

(Di domenica 23 ottobre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Fare carriera per le donne è un percorso a ostacoli. Le difficoltà oggettive sono note: l’ostracismo permanente versole ancora in età fertile, il ritardo accumulato da chi in maternità ci è andata, il pregiudizio negativo circa le qualità da, e potremmo proseguire. Più raramente ci si sofferma sulle barriere soggettive che frenano lo sviluppo della carriera. Chiacchierando con la responsabile del personale di una grande azienda, ho appreso che ci sono strategie che le donne raramente applicano quando fanno un colloquio per accedere a un ruolo superiore. «le che si fanno coraggio e vengono a parlare con me prima di tutto sono assai meno degli uomini» spiega la recruiter. Con questo volendo dire che le prime a pensare di non meritare un avanzamento sono ...