Cina | il presidente Xi Jinping confermato per la terza volta leader del Partito comunista

(Di domenica 23 ottobre 2022) Pechino – Ilcinese Xiè statosegretario generale delCinese per il terzo mandato. L’elezione avvenuta durante la prima sessione plenaria del Comitato Centrale delche ha votato per la conferma delalla guida del Pcc per altri cinque anni. Si sono conclusi ieri a Pechino i lavori del XX Congresso nazionale delcinese, iniziato lo scorso 16 ottobre. Xiha presieduto la sessione conclusiva dei lavori nella Grande Sala del Popolo. Lo riferisce l’agenzia ufficiale Xinhua. Scelto il nuovo Comitato centrale e la nuova Commissione centrale per l’ispezione della disciplina. Approvati, inoltre, emendamenti alla costituzione del ...

In attesa di essere riconfermato anche della (un passaggio tecnico scontato con un voto legislativo previsto all'inizio del prossimo anno), al termine della plenaria del XX Comitato ... Più potente che mai come solo Mao lo è stato in Cina: il presidente cinese, Xi Jinping, si assicura un terzo, storico, mandato da segretario generale del Partito Comunista Cinese e ... La Cina sono io. Xi Jinping non deve manco dirlo. Per capirlo basta la brutale freddezza con cui volta le spalle all'ex presidente e predecessore Hu Jintao trascinato fuori dalla Grande Sala del Popol ...