Il Barella sontuoso e in gol a Barcellona, con la Salernitana e ieri al Franchi (dove è stato protagonista pure dell'azione del 4 - 3) non può essere lo stesso che, sbuffava e sbagliava ...Il Barella sontuoso e in gol a Barcellona, con la Salernitana e ieri al Franchi (dove è stato protagonista pure dell'azione del 4 - 3) non può essere lo stesso che, sbuffava e sbagliava ... Arrancava e si innervosiva, ora domina: così Barella si è ripreso l'Inter