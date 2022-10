Roma | Meloni ai funerali del ragazzo investito sulla Colombo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022), 22 ott. (Adnkronos) - Dopo il giuramento al Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgiaha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare aidi Francesco Valdiserri, il giovane 18ennee ucciso la notte del 20 ottobre a, in via Cristoforo, da un'auto guidata da una ragazza di ventiquattro anni, positiva ai test per alcol e droga. Il giovane era figlio di due noti giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Alle esequie sono presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier Antonio Tajani, la ministra Anna Maria Bernini e il segretario del Pd Enrico Letta.