(Di sabato 22 ottobre 2022) Altro giro, altra corsa! Ne stanno succedendo di tutti i colori a Sepang, dove i metereologi non ne azzeccano una. Venerdì le possibilità che piovesse erano ritenute scarse, invece è arrivato un diluvio. Oggi le chance di una qualifica bagnata erano considerate elevate. Viceversa si è girato allegramente sull’asciutto e con il Sole a illuminare l’autodromo! Insomma, il meteo malese ha riservato l’ennesima sorpresa di questo Mondialeche domani potrebbe eleggere matematicamente il proprio Campione con una gara d’anticipo. L’eventualità di una conclusione algebrica precoce si tramuterà in realtà se Francescodovesse uscire dal Gran Premio di Malesia con almeno 25 punti di vantaggio sull’inseguitore più vicino in classifica generale. Deve quindi guadagnarne 11 su Fabio, potendosi permettere di perderne al massimo ...

In realtà, ancora una volta dobbiamo ricordare che partire davanti a tutti sulla griglia di partenzanon è poi così importante, almeno perriguarda la pole position. È sempre utile ...Perriguarda la tv in chiaro , non si potrà seguire la direttadella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il ... MotoGP, quanto pesa la pressione! Bagnaia, Quartararo ed Espargarò: festival dell'orrore tra cadute ed errori Con una posta in palio molto alta, le qualifiche del GP Malesia MotoGP sono state tra le più emozionanti della stagione e che riserva colpi di scena enormi ...Il portacolori Prima Pramac Racing ha polverizzato il record della pista e scatterà davanti a Bastianini e Marc Marquez. Quartararo è 12° ...