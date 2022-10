L' ultima boutade della Boldrini sul ministero della Sovranità alimentare

Il Sole 24 ORE

... di cui l'è l'apertura di Putin a un'incontro con Biden al G - 20, con pronta chiusura dell'... moderna tecnica di censura (le notizie non ufficiali sono aggredite all'inverosimile, le...fatica cinematografica No anche se il diretto interessato, parlando del film, aveva di ... conta solo gossip" Ovviamente quella di Kim Rossi Stuart era solo unadato che in una delle ... Ricerca, talenti e zero debiti: così Spea conquista la leadership mondiale Tra il serio e il faceto, Laura Boldrini si chiede: "Metteranno fuori legge l'ananas". Ma dimostra di non aver chiaro il concetto di "sovranità alimentare" ...