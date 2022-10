Litigare in Europa | non con l’Europa Appunti per il nuovo governo

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’ultimo impegno di Mario Draghi come presidente del Consiglio, la partecipazione al vertice europeo che trattava la questione energetica, è stato tutt’altro che protocollare. Si è trovato di fronte a una specie di muro di gomma di chi, soprattutto la Germania e l’Olanda, non intendevano conferire all’Unione europea una funzione calmieratrice e ha reagito con una forte denuncia accompagnata da una azione di convinzione, che alla fine ha raggiunto qualche risultato rilevante. E’ stata una lezione che i suoi successori nelitaliano dovrebbero studiare con attenzione e soprattutto apprendere. La forza di Draghi sta nel partire sempre da un’analisi degli interessi europei, soltanto all’interno dei quali si possono difendere quelli nazionali, e lavorare per convincere gli altri da una posizione di protagonismo. Si è scontrato duramente con il cancelliere Olaf ...

