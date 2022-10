Ho i voti Sunak tradisce Johnson e si candida a premier e leader dei Tory

(Di sabato 22 ottobre 2022) Rishisi presenta cometo alla guida del partito conservatore britannico. Il miliardario quarantaduenne di origine indiana, ma nato a Southampton, ha ottenuto il sostegno di cento parlamentari. Elemento che, secondo le regole del partito, gli permetterà di presentarsi ufficialmente per laship. Depositando latura entro le 14 di lunedì prossimo.punta a sostituire la dimissionaria Liz Truss. Così da ottenere poi la nomina a primo ministro. L'ex Cancelliere dello Scacchiere del governoè riuscito ad incassare anche il sostegno di David Frost, il negoziatore della Brexit di BoJo. “sarà sempre un eroe per aver portato a casa la Brexit. Ma dobbiamo andare avanti”, ha scritto Frost su Twitter. “Non ...

