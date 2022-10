GP Malesia | Martin poleman ' insaziabile' | Giro stratosferico | ma potevo dare di più

Ha dominato la scena Jorgesul circuito di Sepang nella sessione delle qualifiche , andando a conquistare con tanto di record la pole position del Gran Premio della. Lo spagnolo ha stampato un 1'57.790 e ai ...SEPANG () - Lo spagnolo Jorge(Ducati Pramac Racing) ha staccato il miglior tempo in 1.57.790, polverizzando il record del tracciato malese e ottenendo del Gran Premio dellanella MotoGp.Un’altra prestazione straordinaria in qualifica per lo spagnolo del team Pramac che però ammette: “Sono più contento del passo gara tenuto in FP4” ...GP Malesia Ducati Pramac MotoGP 2022 - Superba pole position per Jorge Martin a Sepang, teatro del prossimo Gran Premio della Malesia di MotoGP. Lo spagnolo, competitivo fin dalle libere di ieri, è ri ...