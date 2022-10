Gianluca Codeghini chiude la mostra No | Neon | No Cry

(Di sabato 22 ottobre 2022) NO,, NO CRY a MAMbo è prorogata con finissage dal 21 al 23 ottobre e la presentazione del libro che riprende il titolo della. Saranno proposte anche performance artistiche die Elio Marchesini. Spazio espositivo bolognese: fucina di talenti Che esibizione proporràal finissage? L’azione di

il Resto del Carlino

... Diego Randazzo, Patrick Tuttofuoco, Marco Vaglieri, Grazia Varisco, Serena Vestrucci, Cesare Viel, Luca Vitone, Francesco Voltolina e Warburghiana (Aurelio Andrighetto,, Dario ...Qualche amico dell'epoca, tra Bologna e Milano, ne ricorda qualcuno, come quelli ricordati dasul volume dedicato a Cattelan della collana "Riga" (a cura del sottoscritto insieme a ... La mostra finisce, la storia continua: libro e festa al MamBo per la Galleria Neon È stato uno dei capitoli più innovativi dell’arte a Bologna e il MamBo l’ha festeggiato con una mostra che si chiude domani. Non senza un’ultima dichiarazione sul suo spirito avanguardista, però. La G ...Laboratorio permanente, comunità per artisti, critici e curatori, e luogo di formazione per tutte le persone che vi hanno collaborato. (ANSA) ...